Победителей конкурса "Бизнес-признание" наградят субсидиями

Пятый день Недели предпринимательства Ленинградской области посвящен современным форматам торговли.

Сегодня в рамках конкурса "Бизнес-признание" эксперты выберут победителей в номинации "Лучший бизнес в сфере нестационарной торговли". За звание лучших поборются предприятия малого и среднего бизнеса, торгующие продуктами, детскими игрушками, канцелярскими товарами, одеждой.

Неделя предпринимательства проходит в 47 регионе с 17 по 24 мая. Ежедневно в течение недели на конкурсе "Бизнес-признание" будут называться победители в номинациях: "Лучший женский проект", "Проект в сфере здорового образа жизни", "Бизнес в сфере нестационарной торговли", "Стартап в сфере производства сувениров", "Экофермер", "Бизнес в сфере развития комфортной городской среды", "Бизнес в сфере экологии". Победителей ждут награды в виде субсидий.