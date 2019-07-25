Победителей и призеров WorldSkills поощрят материально



Студентка выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса Валерия Левицкая и ее наставник Татьяна Комарова получат премию губернатора Ленинградской области. Глава региона подписал постановление о поощрении победителей и призеров чемпионатов профмастерства по стандартам WorldSkills по итогам 2018 года. Наша землячка в финале национального чемпионата заняла второе место в компетенции "Флористика". Всего в 47 регионе денежных премий удостоятся 10 человек.

