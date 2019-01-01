Победитель конкурса "Чистые берега" получит 200 тысяч призовых рублей

5 июня в Ленинградской области стартовал конкурс «Чистые берега». Принять в нём участие могут зарегистрированные экологические объединения.

Им предстоит очистить от мусора прибрежные зоны. Будет оцениваться не только количество мусора, собранного возле рек и озер региона, но и число волонтёров и наличие контроля за поддержанием чистоты.

Как отмечают в комитете экологического надзора областного правительства, с каждым годом растёт число тех, кто готов сохранять красоту родной природы. Победителей конкурса "Чистые берега" поощрят денежными призами. За первое место - 200 000 рублей. Заявки на участие принимают до 21 сентября в комитете эконадзора или в организации Северо-Западный "Зеленый крест". Победителей объявят в октябре.

