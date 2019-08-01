По "мусорным" вопросам можно звонить на горячую линию

Более 70 горожан обратились за разъяснениями нюансов мусорной реформы к представителям регоператора. Накануне состоялся заключительный прием граждан специалистами Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области. Начиная с 8 июля раз неделю они консультировали как физических, так и юридических лиц по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Большинство вопросов касались тарифов, перерасчета за услугу, графика вывоза мусора и содержания контейнерных площадок.