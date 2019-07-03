По факту ЧП в Светогорске предъявлено обвинение



Следственными органами СК РФ по Ленинградской области предъявлено обвинение по уголовному делу, возбужденному по факту получения 2-летним ребенком телесных повреждений при падении с лестничного марша в подъезде дома в городе Светогорске, по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

По версии следствия, вечером 6 августа ребенок, находясь на лестничном марше между 1 и 2 этажами в подъезде жилого дома в городе Светогорске Выборгского района, из-за отсутствия балясин на металлических перилах упал вниз, получив телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия были допрошены жильцы квартир этого подъезда, сотрудники и учредитель управляющей компании, медицинские работники и родственники ребенка. В помещениях управляющей компании и по месту жительства ее сотрудников были проведены обыски, изъята соответствующая документация.

Собранные по делу доказательства позволили следователям предъявить обвинение инженеру управляющей компании - 59-летней женщине, на которую были возложены обязанности по обеспечению безопасных условий содержания имущества в многоквартирном доме.

Она обвиняется в том, что не обеспечила благоприятные и безопасные условия проживания граждан, соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома, не приняла меры к надлежащему содержанию лестничных клеток многоквартирного дома. Оказание таких услуг создало угрозу жизни и здоровью граждан.

Обвиняемая допрошена. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.