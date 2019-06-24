130 волейболистов отметили «Приморское лето» на пляже

На традиционный турнир «Приморское лето 2019» в минувшие выходные съехались более 130 волейболистов из Выборгского района и Санкт-Петербурга. Борьба на площадках развернулась как по стандартным правилам, так и по правилам пляжного волейбола.

Любительские волейбольные турниры под Приморском проходят уже более 20 лет. Когда-то группа здоровья решила собраться, чтобы вместе провести выходные за любимой игрой. А теперь это уже календарное мероприятие Федерации волейбола. Ежегодно на него приезжают около 150 спортсменов с друзьями и семьями.

Степан Григораш, исполнительный директор федерации волейбола Выборга

Последнее время большую популярность получил пляжный волейбол. Из наших игроков стали складываться сыгранные "пляжные" команды. Поэтому последние 5 лет мы стали кроме любимого в Выборге формата "солянки", когда команды составляются прямо на месте, проводить матчи и в формате пляжного волейбола.

При содействии администрации Приморска на пляже организовали 9 площадок. На четырех 4 играли смешанные команды по стандартным правилам, на 4 – пары по пляжным правилам, и еще на одной площадке организовали турнир двух группы детских команд.

Участники турнира отмечают, что победа здесь не принципиальна. Главное – встреча с друзьями, любимая игра и неформальное общение. А чтобы Приморск и дальше радушно принимал спортсменов, здесь действует строгое правило: пляж после себя оставлять чистым.