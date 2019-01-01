Пленэр-фестиваль «И на камнях растут деревья» пройдёт в Выборге

В Выборге и Высоцке состоится I открытый международный пленэр-фестиваль живописи, графики и скульптуры «И на камнях растут деревья». Он будет проходить с 19 по 21 июня под девизом "Образ родного края глазами нового поколения".

Учредителями пленэр-фестиваля выступили: ассоциация культурных обществ Выборга и района "Скандинавия"; общественное объединение "Фаворит Выборг", Совет депутатов Выборгского района, выборгское объединение творческих обществ скульптуры, графики, живописи "И на камнях растут деревья"; общественная палата Выборга и Выборгского района; совет директоров производственной сферы; администрация Выборгского района, администрация г. Высоцка.

Основная тематика конкурсных работ:

• "Белый Бим…" - живые существа как центр композиции. Участвуют дети в двух возрастных категориях

• "А зори здесь…" - любовная лирика в пейзаже. Участники - самодеятельные художники

• "Доживем до…" - классический скандинавский пейзаж. Участники - члены творческих союзов.

На конкурс принимаются работы всех жанров и направлений живописи, скульптуры, графики, выполненные участниками непосредственно на пленэр-площадке. По результатам каждого этапа авторам трём лучших работ присуждаются дипломы и ценные подарки.