Письма сверстникам в блокадный Ленинград писали выборгские школьники

Школа № 10 приняла участие в районном конкурсе "Треугольное письмо – связь поколений". Ученики 3-го класса вместе с педагогом ещё раз вспомнили о том, как жили ленинградцы в осаждённом городе в годы Великой Отечественной войны; о дневнике Тани Савичевой; о блокадных 125 граммах хлеба – столько в сутки получали дети, служащие и иждивенцы в суровые дни блокады. Научились складывать треугольное письмо: таким образом отправляли в годы войны почту...