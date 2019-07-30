28 рестораторов жарили прямо в центре Выборга

Третий гастрономический фестиваль «Выборгский пикник» прошел в последние выходные июля. 28 кафе и ресторанов Ленобласти два дня угощали выборжцев и гостей города своими самыми вкусными блюдами.

На все выходные набережную в центре Выборга отдали в распоряжение ресторатов. На мангалах, грилях и в казанах они два дня готовили для любителей вкусно поесть свои фирменные блюда: шашлыки, колбаски, плов и бургеры.

Дарья, повар паб-ресторана "Чемпион" На свежем воздухе лучше: день быстрее проходит, с людьми больше общаешься. Предлагаем бургеры, хот-доги, горячее – все, что люди любят есть на свежем воздухе. Главное, чтобы наши блюда нравились.

Кроме дегустации всевозможных вкусностей, гостям предлагали "прокачать" свои поварские способности. Здесь же на фестивале можно было поучаствовать в мастер-классах по приготовлению здоровой пищи.

"Выборгский пикник" - не только праздник для горожан. Это возможность для предприятий общественного питания показать свою кухню, привлечь внимание новых клиентов, обменяться опытом с коллегами. А все, кто не попал на это пиршество, имеют шанс на гастрономический экспириенс буквально уже 17 августа: в День города "Выборгский пикник" планируют повторить в центральном парке Выборга.