28 рестораторов жарили прямо в центре Выборга

На все выходные набережную в центре Выборга отдали в распоряжение ресторатов. На мангалах, грилях и в казанах они два дня готовили для любителей вкусно поесть свои фирменные блюда: шашлыки, колбаски, плов и бургеры.
Дарья, повар паб-ресторана "Чемпион"
На свежем воздухе лучше: день быстрее проходит, с людьми больше общаешься. Предлагаем бургеры, хот-доги, горячее – все, что люди любят есть на свежем воздухе. Главное, чтобы наши блюда нравились.
Кроме дегустации всевозможных вкусностей, гостям предлагали "прокачать" свои поварские способности. Здесь же на фестивале можно было поучаствовать в мастер-классах по приготовлению здоровой пищи.
"Выборгский пикник" - не только праздник для горожан. Это возможность для предприятий общественного питания показать свою кухню, привлечь внимание новых клиентов, обменяться опытом с коллегами. А все, кто не попал на это пиршество, имеют шанс на гастрономический экспириенс буквально уже 17 августа: в День города "Выборгский пикник" планируют повторить в центральном парке Выборга.