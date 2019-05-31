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Сегодня, 14:41

Первый российский пилот Формулы 1 Виталий Петров исполнил мечту выборгского школьника

Гонщик программы развития российского автоспорта SMP Racing Виталий Петров встретился со своим самым юным поклонником.

Алексей Мицко учится во втором классе обычной выборгской школы. Он занимается картингом и много читает об автоспорте, знает устройство автомобиля, лучше чем многие взрослые и конечно, мечтает сам когда-нибудь стать чемпионом. По словам мамы мальчика Евгении Мицко, автогонки стали первым осознанным увлечением Лёши с пяти лет, когда он увидел на выставке гоночный болид Виталия Петрова. С тех пор он следит за спортивной карьерой своего земляка и мечтает встретиться с ним, чтобы задать свои вопросы о том как добиться успеха. Мы решили помочь Алексею встретиться с кумиром. Что из этого вышло, смотрите в нашем сюжете.

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