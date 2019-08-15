Пенсионер из Полян осуждён за убийство из мести

Выборгский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 64-летнего пенсионера. Мужчина признан виновным в убийстве. Преступление произошло в июле прошлого года в Полянском поселении.

Установлено, что гражданин Д., будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно ударил ножом в грудь 35-летнего мужчину. Потерпевший скончался по дороге в больницу.

Подсудимый вину признал частично. По его словам, убивать потерпевшего он не хотел, а удар ножом нанёс, желая отомстить: пенсионер полагал, что от противоправных действий последнего погиб его младший сын...

Судом гражданин Д. признан виновным. Восемь лет ему предстоит провести в исправительной колонии строгого режима.