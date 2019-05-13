Выборгские девчонки показали мальчишкам, как Родину защищать

Ребятам пришлось продемонстрировать качества настоящих бойцов. В игре "Защитник" им предложили пройти 14 достаточно сложных этапов. Например, проложить пожарную магистраль от автоцистерны, на скорость преодолеть ров, лабиринт, разрушенный мост, поразить все мишени из страйкбольного оружия и оказать доврачебную помощь пострадавшему. А можно было попробовать себя во фланкировке - казачьем искусстве владения шашкой.
Но больше всего запомнилась станция "Газовая камера": дымовые шашки создали условия, близкие к настоящим при эвакуации человека из задымленного пространства.
Несмотря на мужской характер игры, девчонки активно участвовали во всех этапах и ни в чем не уступали мальчишкам. Говорят, что хотят доказать: женская половина человечества тоже сильна.
Анатолий Смольянинов, депутат МО "Город Выборг"
Кроме армии у нас есть внутренние органы, МЧС, которые занимаются защитой государственных интересов. Чего не хватает? Смены… Игра "Защитник" позволяет воспитать смену, которая будет защищать интересы города, района, государства. И не только государства, а интересов семьи. Здоровый человек, воспитанный, имеющий свои ценности - вот итог этой игры.