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Вчера, 20:14

Выборгские девчонки показали мальчишкам, как Родину защищать

В ловкости, выносливости, смекалке и знании истории России соревновались в преддверии Дня Победы выборгские школьники. 23 команды учащихся 6-10 классов приняли участие в интерактивной военно-патриотической игре «Защитник».

Ребятам пришлось продемонстрировать качества настоящих бойцов. В игре "Защитник" им предложили пройти 14 достаточно сложных этапов. Например, проложить пожарную магистраль от автоцистерны, на скорость преодолеть ров, лабиринт, разрушенный мост, поразить все мишени из страйкбольного оружия и оказать доврачебную помощь пострадавшему. А можно было попробовать себя во фланкировке - казачьем искусстве владения шашкой. 

Но больше всего запомнилась станция "Газовая камера": дымовые шашки создали условия, близкие к настоящим при эвакуации человека из задымленного пространства. 

Несмотря на мужской характер игры, девчонки активно участвовали во всех этапах и ни в чем не уступали мальчишкам. Говорят, что хотят доказать: женская половина человечества тоже сильна.

Анатолий Смольянинов, депутат МО "Город Выборг"

Кроме армии у нас есть внутренние органы, МЧС, которые занимаются защитой государственных интересов. Чего не хватает? Смены… Игра "Защитник" позволяет воспитать смену, которая будет защищать интересы города, района, государства. И не только государства, а интересов семьи. Здоровый человек, воспитанный, имеющий свои ценности - вот итог этой игры.

Метки военно-патриотическая игразащитникне только 9 мая
Категории Новости Городская жизнь