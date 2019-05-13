Выборгские девчонки показали мальчишкам, как Родину защищать

В ловкости, выносливости, смекалке и знании истории России соревновались в преддверии Дня Победы выборгские школьники. 23 команды учащихся 6-10 классов приняли участие в интерактивной военно-патриотической игре «Защитник».

Ребятам пришлось продемонстрировать качества настоящих бойцов. В игре "Защитник" им предложили пройти 14 достаточно сложных этапов. Например, проложить пожарную магистраль от автоцистерны, на скорость преодолеть ров, лабиринт, разрушенный мост, поразить все мишени из страйкбольного оружия и оказать доврачебную помощь пострадавшему. А можно было попробовать себя во фланкировке - казачьем искусстве владения шашкой.

Но больше всего запомнилась станция "Газовая камера": дымовые шашки создали условия, близкие к настоящим при эвакуации человека из задымленного пространства.

Несмотря на мужской характер игры, девчонки активно участвовали во всех этапах и ни в чем не уступали мальчишкам. Говорят, что хотят доказать: женская половина человечества тоже сильна.