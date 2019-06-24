Приморские яхтсмены потеснили петербуржцев на первенстве Выборга по парусному спорту

Выборгском заливе в выходные было тесно. Здесь проходили сразу две парусные регаты. Это морской фестиваль крейсерских яхт "Паруса Выборга" и первенство города по парусному спорту.

Детско-юношеская регата стала уже традиционной для Выборга. Она проводятся уже лет 8. Это, прежде всего, возможность для молодых спортсменов испытать свое мастерство.

Михаил Комиссаров, тренер детской парусной секции "Фаворит" в Выборге

Наша команда в этом году небольшая. Старшие ребята выросли и уехали учиться кто в Петербург, кто в Москву. А младшие мореходы еще не совсем подготовлены. Поэтому от Выборга участников всего 11.

Погода благоволила начинающим яхтсменам и была идеальной для парусной регаты, давая младшим спортсменам, которым еще трудно справляться с сильным ветром, посоревноваться в полном объеме.

Кстати, дистанцию для детей регулируют на месте. Обычно ориентируются на время прохождения между знаками. А это зависит, в том числе, и от ветра. Главное, чтобы на знаках ребята не встречались с большими яхтами.

К сожалению, в классах "Оптимист" все верхние строчки протоколов заняли яхтсмены из Петербурга. В классах "Лучь-радиал" и "Лазер 4,7" победили приморчане Алексей Наймушин и Антон Асанов. В классе "Лучь-радиал", но более старшей возрастной категории еще один приморчанин – Никита Борисов – занял второе место. И в классе "Зум-8" второе место тоже за воспитанником приморской парусной секции Георгием Кузьминым. А в классе "Луч-мини" победу завоевал выборжец Юрий Комиссаров.

