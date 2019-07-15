Парк вместо брошенных гаражей появится на улице Резервной

Благоустройство территорий в районе улицы Резервной обсуждали на днях жители со своим депутатом Анатолием Смольяниновым. Здесь длительное время существовали проблемы, сроки решения которых по разным причинам сдвигались. И вот наконец-то появились первые результаты.
Несколько лет назад на Резервной меняли высоковольтные опоры. Работы завершились, а мусор остался. Оставили на потом. А потом этот вопрос решать оказалось уже сложнее. Пришлось подключаться Анатолию Смольянинову. После неоднократных обращений депутата, дело, наконец-то, сдвинулось с мертвой точки.
Анатолий Смольянинов, депутат МО "Город Выборг"
В конечном итоге мы увидели, что часть работ выполнена. Это вывоз мусора, оставшегося после работ по замене опор, замена асфальтового покрытия. Решены вопросы по сносу и уборке гаражей. С одной стороны, отрадно, что это выполняется. Но с другой – это затянувшееся время, неудобство жителей.
Гаражи на Резервной в свое время были построены самовольно и без документов. Сейчас вопрос их сноса согласован с жителями и руководителями находящихся здесь предприятий.
Анатолий Смольянинов, депутат МО "Город Выборг"
Когда мы разберем завалы на месте гаражей, здесь появится прекрасная площадка, которую жителям хотелось бы благоустроить. Она недалеко от бухты и окружена зеленью. Хотелось бы, чтобы она действовала, как зона отдыха.