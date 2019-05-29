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Сегодня, 11:38

Памятник на могиле Юхи и Марии Лаллукка откроют 10 июня

На Южном кладбище завершается работа по установке памятника на месте захоронения выборгских благотворителей Юхи и Марии Лаллукка.

Торжественное открытие запланировано на 10 июня 2019 года. Такая информация появилась на страничке Гильдии экскурсоводов Выборга в ВК. 
Начало церемонии в 12 часов. Приглашаются все желающие. 

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