Памятные мероприятия прошли в районе Куутерселькя

На территории мемориально-исторического района "Куутерселькя 1944" прошли памятные мероприятия, посвященные 75-летию начала Выборгско-Петрозаводской наступательной операции Красной армии против финских и немецких войск. По её итогам советским войскам удалось освободить Карелию и северные районы Ленинградской области. 14 июня 1944 года более ста красноармейцев погибли в ожесточенном бою в районе озера Муусталампи. 15 июня 2019-го здесь состоялось открытие памятного знака.