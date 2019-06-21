Выборг-Палас вновь пригласил горожан на благотворительный показ

В день освобождения города выборжцев вновь пригласили на благотворительный кинопоказ. Ветераны, пенсионеры и школьники посмотрели фильм «Коридор бессмертия», повествующий о блокадном Ленинграде и его защитниках.

Перед началом фильма выборжцы взволнованно обсуждали анонсы и трейлеры фильма. Вышла лента "Коридор бессмертия" в канун 9 мая. В основу сценария легли подлинные события Великой Отечественной войны, а прототипами главных героев стали реальные участники обороны Ленинграда. Кстати, сценарий фильма был показан писателю-фронтовику Даниилу Гранину и отредактирован в соответствии с его комментариями.

Любовь Главатская, зам.председателя профсоюзного комитета ВСЗ Это замечательно, что сейчас делают благотворительные показы фильмов. Тем более фильмов с военной тематикой, касающихся нашей Ленинградской области. Это очень трогательно. Это жизненная тема, касающаяся многих семей. Мы должны помнить, что люди пережили во время войны.

Надежда Соколова, совет ветеранов Сегодня мы вновь пришли в Выборг Палас посмотреть фильм, на который наши депутаты нам любезно предоставили билеты. Сегодня наша группа ходила на "Тропу Шестакова". Мы узнали, как погиб совсем молодой мальчик Константин Шестаков, какой подвиг он совершил. А теперь пришли посмотреть военный фильм. Спасибо всем, кто организовал для нас этот показ.

Благотворительный показ организован совместными усилиями общественной организации "Фаворит-Выборг", выборгского Совета ветеранов и городского совета депутатов.