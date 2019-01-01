Открыть свое дело стало проще

В МФЦ Ленинградской области теперь можно бесплатно зарегистрировать предпринимательскую деятельность.

Специалисты центра помогут оформить ИП за пять рабочих дней. Будущему предпринимателю не придётся обращаться в налоговую и оплачивать госпошлину. Для регистрации от будущего предпринимателя понадобится только заявление и паспорт.

Комплексная поддержка бизнеса — одна из приоритетных задач правительства региона. Для этого создано специализированное направление - предоставление услуг предпринимателям в многофункциональных центрах Ленинградской области.

В Выборге МФЦ расположен по адресу: улица Димитрова, 4, бизнес-центр "Сетка", 1 этаж.