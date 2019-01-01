От 40 до 700 тысяч рублей получили от государства представители социального бизнеса

37 социальных предприятий сферы малого и среднего бизнеса получили поддержку из бюджета Ленинградской области. По итогам конкурса на возмещение части затрат, среди них распределено 12,4 млн рублей. Предпринимателям компенсирована часть расходов на аренду и ремонт помещений, приобретение мебели, технических средств и оборудования, участие в конкурсах. Сумма субсидии варьируется от 40 до 700 тысяч рублей. Среди получателей финансовой поддержки – частные детские сады, малый бизнес, предоставляющий услуги по присмотру за престарелыми людьми и инвалидами, частные учреждения дошкольного и дополнительного образования для детей и взрослых.