Осенью в МФЦ изменится график работы

С 1 сентября по понедельникам офисы МФЦ будут открываться не в 9, а в 10 часов утра.



С 1 сентября 2019 года многопрофильный центр "Мои документы" в Ленобласти меняет график работы: по понедельникам офисы будут открываться в 10:00. С 9 до 10 часов утра у сотрудников МФЦ будет проходить так называемый методический час. Их будут обучать специфике предоставления услуг различных ведомств. Утро понедельника было выбрано для проведения обучающих мероприятий не случайно. В это время в МФЦ - наименьшее число посетителей.

