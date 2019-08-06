Подростки спалили гараж на Морской набережной в Выборге

На пульт дежурного тревожный звонок поступил около 16:30, а через несколько минут пожарный расчет разворачивал рукава в гаражном массиве. По словам пожарных, огонь быстро удалось локализовать. Опасность распространения огня была невелика, поскольку стены гаражей кирпичные.
Владимир, очевидец
Я с утра был в своем гараже, услышал запах гари, вызвал пожарных. Загорелся соседний гараж. Он уже горел зимой, так что не в первый раз. Вот в этих гаражах постоянно бомжи тусуются. У одного вообще ворот нет, у второго они не закрываются.
Причину возгорания, а так же информацию о пострадавших, пожарные обещали предоставить только после проливки пожарища.
PS: Полиция квалифицировала происшествие, как поджог. Уже сообщили о задержании подростков, которые бегали по гаражам, а после их ухода возник пожар. Как сообщит сарший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района Павел Анисенков, в итоге выгорело 32м² гаражей, пострадавших в пожаре нет.