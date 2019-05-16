Омбудсмен Ленобласти придумал, как бороться с плесенью в СИЗО

Кварцевать камеры в изоляторах временного содержания для борьбы с микробами предложил омбудсмен Ленобласти.

Такое обращение уполномоченный по правам человека Сергей Шабанов адресовал начальнику Главка Роману Плугину. Он предложил сделать обязательным регулярное кварцевание. Поводом послужили результаты проверки в Кировском изоляторе временного содержания, где на стенах обнаружили черную плесень. По мнению омбудсмена, это может негативно сказаться на здоровье людей. Плесень способна вызывать бронхиальную астму, спровоцировать образование папиллом и клеток рака, туберкулез. Сергей Шабанов подчеркнул, что в случае принятия положительного решения Главк может стать первым среди территориальных органов внутренних дел, где реализован простой и эффективный способ обработки камер от бактерий.