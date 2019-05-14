В Аалто провели олимпиаду по библиотечному делу

В шестой раз выпускники начальной школы боролись за звание самых больших знатоков книги. Библиотека Аалто сегодня провела олимпиаду по библиотечно-информационной культуре для школьников 4 классов.

Елена Пекки - замдиректора библиотеки Аалто по работе с детьми, говорит, что такой возраст выбрали не случайно. Ребята уже получили навыки в чтении и работе с книгой. А цель олимпиады - привлечь к чтению, научить работать с книгой и искать информацию.

К олимпиаде ученики готовились заранее, занимались со школьными библиотекарями. Самые способные и вошли в состав школьных команд.

Олимпиада состояла из двух этапов. Сначала ребята выполнили тестовые задания, включающие библиографические знания о книге и литературные знания. Второй этап - командная игра из нескольких станций с практическими заданиями.

Андрей Фанькин, ученик школы №10 На отборочном этапе мы показали себя довольно хорошо. Думаю, шансы на призовое место есть.

Любопытно, но современное поколение школьников, даже несмотря на тотальную цифровизацию информации, с книгой знакомо хорошо. Наиболее популярны у ребят фентези, приключенческие и детективные истории.

Андрей Фанькин, ученик школы №10 Литература очень хорошо развивает кругозор. И в свободное время, если ты книгу хорошую взял, тебе будет интересно и полезно

Да и в учебе, оказывается, некоторые отдают предпочтение старой доброй книге.

Полина Боцман, ученица школы №10 Мне в учебе больше помогает библиотека. В интернете бывают неточные данные, и от компьютера портится зрение. А библиотека рядом. И от книги одно только удовольствие.

Главное, что благодаря таким играм, дети учатся самому необходимому в современном мире навыку - структурированию информации и работе с источниками данных. Понимание этих процессов в раннем возрасте, это залог успешной обучаемости в будущем.