Как и почему ограничат движение на трассе Выборг-Светогорск. Комментарий

Ограничение движения сразу по трем мостам на трассе Выборг-Светогорск вводятся с 20 мая. Фактически, движение большегрузов должно прекратиться от границы до развилки на Каменногорск.

Напомним, дорога Выборг-Светогорск передана в федеральную собственность в 2017 году. Летом того же года Упрдор "Северо-Запад" заказал диагностическое обследование инженерных сооружений на трассе. Результаты неутешительные: три моста из пяти оказались аварийными. В середине июня начнется их ремонт. А значит, придется ограничить движение транспорта через эти мосты.

Речь идет о мостах через реку Черная (28-й километр), Унтерниску (в черте Светогорска) и через Вуоксу в районе Лесогорского. Каких либо альтернативных объездов этих мостов на данный момент нет.

С первыми двумя более или менее все понятно. На мостах на Черной и Унтерниске вводится ограничение по нагрузке (8 тонн на ось), по скорости перемещения и по количеству транспорта. Конечно, крупные предприятия, которые работают в районе и возят грузы по этой дороге вынуждены будут пересмотреть загрузку своего транспорта.

Сергей Давыдов, глава администрации Светогорска Тот, кто захочет объехать мосты с ограничениями, а такие, боюсь, найдутся, поедут по таким же дорогам и мостам не в лучшем состоянии. Плюс это пыль, грязь, но главное – безопасность детей, которые идут в школы, садики, и взрослых пешеходов. Участники экономических отношений должны подчиняться вводимым ограничениям, а не искать своей выгоды за счет жизни Светогорска.

Но самый сложный вопрос - мост через Вуоксу. В его техническом состоянии есть небольшая, но отрицательная динамика. За состоянием моста следят ежедневно. И проезд по нему Упрдор предложил ограничить максимально.

Сергей Давыдов, глава администрации Светогорска Одно из самых непопулярных решений – сохранить возможность проезда большегрузов, но в реверсивном порядке. Мост через Вуоксу 220 метров. Поэтому реверсивный порядок парализует движение и обычных граждан тоже. Если при закрытии участков в 100 метров проезд до Светогорска увеличился на час, то 220 метров – катастрофа. Мы встанем.

Конечно, необходимость ремонта моста и необходимость обеспечить безопасность людей все понимают. Но любые ограничения движения через Вуоксу серьезно скажутся на финансовом благополучии работающих в этом районе предприятий и, как следствие, проживающих здесь людей. К какому-то общему решению по мосту через Вуоксу администрация Выборгского района и Упрдор пока не пришли.

Есть предложение, провести переговоры под эгидой губернатора Ленобласти. Возможно, это позволит найти решение по созданию альтернативных переправ через Вуоксу. В армии, отметил бывший военный Сергей Давыдов, инженерные войска строят переправы, по которым проходят танки, не то, что большегрузы. Но эти решения должны приниматься на более высоком уровне. Тем более, примеры, когда войска приходили на помощь в решении гражданских вопросов, есть.