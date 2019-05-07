Ограду на набережной в Выборге восстановят за счет виновника ДТП

Восстановить ограждение на набережной возле Центрального рынка в Выборге обещают ко Дню Победы. Оплатить ремонт и водолазные работы по подъему затонувшего авто придется виновнику ДТП.

Напомним, ограду вечером 27 апреля снес автомобиль "жигули", водитель которого не справился с управлением. Машина на скорости пролетела всю набережную, проломила ограждение и упала в залив. Водитель не пострадал.

Подъемом автомобиля займутся уже после праздников, пояснил начальник отдела благоустройства Вячеслав Костенко. А ограждение восстановят уже к 9 мая, чтобы горожане могли безопасно любоваться праздничным салютом. Сейчас просчитывают сметную стоимость работ по ремонту ограждения и подъему авто. Она будет предъявлена к оплате виновнику ДТП. Если он не согласится оплатить расходы, дело передадут в суд для принудительного взыскания.