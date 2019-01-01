Объявлена программа XXVII фестиваля российского кино «Окно в Европу»

С 2 по 8 августа 2019 года в городе Выборге Ленинградской области пройдет XXVII Фестиваль российского кино «Окно в Европу». 27-й выборгский кинофорум будет посвящен памяти выдающегося актёра, кино- и театрального режиссёра, сценариста Ролана Быкова, 90-летие которого будет отмечаться осенью этого года. В основу постера фестиваля положен кадр из пролога фильма «Айболит-66».



За семь дней работы фестиваля зрители увидят около 130 фильмов. Жюри конкурса игрового кино возглавит сценарист и режиссер Александр Бородянский. Неигрового – режиссер, оператор и художник Иван Твердовский. Председателем жюри анимационных фильмов станет режиссер-мультипликатор Игорь Ковалев.

Программу фестиваля откроет лента Константина Худякова "Конец сезона". Анимационную программу откроет премьера нового фильма Константина Бронзита "Он не может жить без космоса".Фильмом закрытия станет новая работа Павла Руминова "Успех".

Продажа билетов в киноцентре "Выборг-палас" стартует 30 июля.



Конкурсная программа фестиваля:



"ИГРОВОЕ КИНО. ОСЕННИЕ ПРЕМЬЕРЫ"



1. "КАК МЫ ЗАХОТИМ", реж. Владимир Козлов

2. "КАК НОВЫЙ", реж. Евгений Шелякин

3. "НЕТ БОГА КРОМЕ МЕНЯ", реж. Дмитрий Давыдов

4. "ПЕЧЕНЬ", реж. Иван Снежкин

5. "ПРОСТОЙ КАРАНДАШ", реж. Наталья Назарова

6. "СЕДЬМОЙ ПРОБЕГ ПО КОНТУРУ ЗЕМНОГО ШАРА", реж. Виталий Суслин

7. "СЕМЬ ПЬЯНИЦ", реж. Сергей Кузнецов

8. "СМЕРТЬ НАМ К ЛИЦУ", реж. Борис Гуц

9. "ТАНЕЦ С САБЛЯМИ", реж. Юсуп Разыков

10. "ЭЛЕФАНТ", автор сценария и режиссёр пожелал остаться анонимным

11. "Я СВОБОДЕН", реж. Илья Северов



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА "КОПРОДУКЦИЯ. ОКНО В МИР"



1. "ВАША ЧЕСТЬ!", реж. Андрес Пуустусмаа, игр., Эстония-Россия

2. "ГДЕ ТЫ, АДАМ?", реж. Александр Запорощенко, док. Украина-Россия

3. "ЖЕНЩИНЫ ГУЛАГА", реж. Марианна Яровская, док., США-Россия

4. "ЗА ЧТО СРАЖАЛИСЬ ОТЦЫ", реж. Хильде Корсет, док., Россия-Норвегия

5. "ПЕДРАЛЬТА", реж. Александр Манзуров, игр., Россия-Испания

6. "ПРИЗРАКИ МОРЯ", реж. Андрей Арутюнов, игр., Узбекистан-Эстония-Россия

7. "ДОБРОЕ УТРО", реж. Анна Аревшатян, игр., Армения-Россия

8. "ФАТЕИЧ И МОРЕ", реж. Алина Рудницкая, Сергей Винокуров, док., Россия-Финляндия-Польша

9. "ХРОНИКИ РТУТИ", реж. Саша Кулак, Бен Гез, док. Россия-США



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА "ВЫБОРГСКИЙ СЧЕТ"



В конкурс "Выборгский счет" включаются фильмы конкурса "Игровое кино. Осенние премьеры", "Копродукция. Окно в мир", а также фильмы, отмеченные наградами фестивалей и смотров российского кино, прошедших в период между прошлым и настоящим фестивалями "Окно в Европу". Проведение конкурса "Выборгский счет" и подведение его итогов осуществляется по результатам голосования участников и зрителей фестиваля.



Фильмы-лауреаты российских и зарубежных фестивалей - в программе "Выборгский счет":



1. "БЫК", реж. Борис Акопов

2. "КЕРОСИН", реж. Юсуп Разыков

3. "КРИК ТИШИНЫ", реж. Владимир Потапов

4. "НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ", режиссер Любовь Борисова

5. "СУЛЕЙМАН ГОРА", реж. Елизавета Стишова



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА НЕИГРОВОГО КИНО



1. "АНАТОЛИЙ КРУПНОВ. ОН БЫЛ", реж. Дарья Иванкова

2. "ВЕК СОЛЖЕНИЦЫНА", реж. Олеся Фокина

3. "ВЫРВАТЬСЯ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ", реж. Ольга Аверкиева

4. "ГОРА", реж. Евгения Куль

5. "ДЕТИ ФУТБОЛА", реж. Павел Иванов

6. "КАЛЯЕВСКАЯ, 5", реж. Сорокина Мария

7. "КНИГА МОРЯ", реж. Алексей Вахрушев

8. "КУЛАКОВ ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА", реж. Владимир Непевный

9. "НАЧАЛЬНИК КЛАДБИЩА", реж. Илья Вейцман

10. "НАШИ С ВЯТКИ", реж. Ирина Звездочётова

11. "НЕИЗВЕСТНЫЙ 1917-Й", реж. Галина Евтушенко

12. "НЕСНОСНЫЕ", реж. Андрей Титов

13. "НОВАЯ", реж. Аскольд Куров

14. "ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЕСТА И ВРЕМЕНИ", реж. Дмитрий Кабаков

15. "ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ ИЗ КРОТОВО", реж. Валерий Соломин, Евгений Соломин

16. "ОТШЕЛЬНИК", реж. Артем Москалев

17. "ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ", реж. Елена Кондратьева

18. "СВОЯ РЕСПУБЛИКА", реж. Алена Полунина

19. "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР БЫВАЕТ ТЕПЛЫМ", реж. Алексей Головков

20. "СПИТАК. 30 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА", реж. Светлана Стасенко

21. "ТЕАТР ВРЕМЕН ГЕТЫ И КАМЫ", Борис Караджев

22. "ЮРА-МУЗЫКАНТ", реж. Павел Селин

23. "STEPHEN RIDLEY", реж. Дмитрий Губин



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА АНИМАЦИОННОГО КИНО



1. "QUARTET NO.2", реж. Анастасия Панина

2. "АВТОСЕРИИ ЮРИЯ АЛЬБЕРТА", реж. Екатерина Жужлева

3. "ГУЛЬНАЗЕК – ПОБЕДИТЕЛЬ ДИВОВ", реж. Елена Ермолина, Евгений Тишкин

4. "ДЕВСТВЕННЫЙ ВЕТЕР", реж. Александр Свирский

5. "ДЕКАНИМЕРОН-1", реж. Андрей Бахурин

6. "ДЕСЯТЬ ЭТЮДОВ В ЧЕРНОМ", реж. Татьяна Кузнецова, Маша Серебрякова, Николай Шакин, Вера Павлова, Ира Миронова, Наташа Чингина, Ольга Федорова, Кира Вишнякова, Маша Бондарь, Варя Бададгулова

7. "ДОБРЫЙ ВОЛК", реж. Наталия Дарвина

8. "ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ", реж. Василий Ефремов

9. "ЗДРАВСТВУЙТЕ, РОДНЫЕ", реж. Александр Васильев

10. "ЗЕРКАЛЬЦЕ", реж. Галина Голубева

11. "КТО ТАКОЙ КРАКОЗЯБРИК?", реж. Алексей Игнатов

12. "ЛАДУШКИ", реж. Сергей Меринов

13. "ЛОЛА ЖИВАЯ КАРТОШКА", реж. Леонид Шмельков

14. "МЕХАНИКА ТЕПЛА", реж. Маша Пискунова

15. "МИМОЛЕТНАЯ ВСТРЕЧА", реж. Анна Амосова

16. "МОЛОКО ПЧЕЛЫ", реж. Вероника Усольцева

17. "НЫРЯЛЬЩИЦА", реж. Юлия Войтова

18. "ОДИНОКИЙ МОНСТР В ПОИСКЕ", реж. Иван Максимов

19. "ОН НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ КОСМОСА", реж. Константин Бронзит

20. "ОРАНЖЕВАЯ ПЕСНЯ" (альманах "МУЛЬТИПЕЛКИ" вып. №2), реж. Алексей Алексеев

21. "ПЯТЬ МИНУТ ДО МОРЯ", реж. Наталья Мирзоян

22. "РЫЦАРИ КРУГЛОГО СТОЛА, КРЕСЛА, КНИЖНОГО ШКАФА", реж. Дарья Худякова, Анастасия Янкова

23. "SWING (СВИНГ)", реж. Людмила Скотникова

24. "СКОЛЬКО ВЕСИТ ОБЛАКО?", реж. Нина Бисярина

25. "СЛУШАЙ, ПАПА!", реж. Ольга Полиектова, Татьяна Полиектова

26. "СРЕДА", реж. Анастасия Савельева, Галина Пичуга, Дарья Лебедева, Ольга Сергуладзе, Милана Дерипаска, Дарья Юрищева, Юлия Козлова, Филипп Смирнов, Дарья Волчок, Иван Бондаренко, Анна Краснова, Анна Кононенко, Алена Гутман, Надежда Федотова, Ольга Коренгина, Денис Тоом, Никита Редькин, Анна Канаичева, Евдокия Геллер, Анна Белова

27. "ТАМ КТО-ТО ЕСТЬ...", реж. Саша Деева

28. "ТОВАРИЩ СО ЗВЕЗД", реж. Андрей Соколов

29. "ТРИ СЕСТРЫ", реж. Светлана Андрианова

30. "ТРИДЦАТЬ ТРИ КОРОВЫ" (альманах "Мультипелки" вып. №2), реж. Дмитрий Высоцкий

31. "УЗЫ", реж. Дина Великовская

32. "ХАВРЮША", реж. Константин Голубков

33. "ШАХМАТЫ", реж. Алексей Почивалов



