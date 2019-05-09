Обстановку на границе в праздники начальник выборгской таможни назвал "достаточно стабильной"

В первые выходные мая таможенные посты Выборгской таможни работали в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В праздничные дни на пунктах пропуска Торфяновка, Брусничное и Светогорск значительно увеличился поток транспорта. За пять нерабочих дней через границу в оба направления проследовали более 38 тысяч легковых автомобилей и 655 автобусов. При этом, как отметил начальник Выборгской таможни Александр Ястребов, обстановка на границе была достаточно стабильной. Следующий наплыв туристов на пунктах пропуска ожидают с 9 по 12 мая. В эти дни будут использоваться полосы движения реверсивного направления, а в случае необходимости - полосы для грузового транспорта. Выборгская таможня рекомендует перед выездом следить за ситуацией в пунктах пропуска онлайн и планировать маршрут заблаговременно.