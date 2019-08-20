Инвалиды Выборга и Финляндии договорились поддерживать друг друга

Общества инвалидов Выборга и Финляндии возобновили сотрудничество после 20-летнего перерыва. Ассоциация инвалидов Финляндии предложила обменяться опытом в организации быта и помощи людям с ограниченными возможностями

В апреле этого года выборгская делегация по приглашению финской стороны посетила Савитайпале. Кроме знакомства с активистами местного отделения Ассоциации инвалидов и обсуждения перспектив сотрудничества, программа включала посещение домов инвалидов для детей и взрослых. Проживание людей с серьезными проблемами здоровья в специализированных интернатах - распространена практика в Финляндии. Здесь для них созданы все условия для комфортного быта. Но главное – круглосуточный уход. Проживание в таком интернате платное. Но обходится финскому инвалиду всего в 1/3 пенсии.

Ольга Шарова, член Совета ветеранов пос.Советский Впечатления восхитительные. Здесь создано для того, чтобы даже человек с ограниченными возможностями чувствовал себя комфортно. Хотелось бы, чтобы мы воспользовались опытом финских товарищей, чтобы у нас хоть немножко создавались такие условия для наших жителей.

Государственная продержка инвалидов в Росси, к сожалению, не настолько развита, как у наших северных соседей. Поэтому в Выборге, к примеру, люди с проблемами здоровья могут рассчитывать только на помощь энтузиастов, волонтеров и благотворителей. Об этом с представителями финского объединения инвалидов разговаривали в Выборге во время их ответного визита.

Надежда Шубина, председатель выборгского общества инвалидов Выборгские общества инвалидов держатся на энтузиазме его актива: членство бесплатное, фондов никаких, помогать приходится самим себе. Либо за счет благотворителей. Спасибо, что нас есть такие помощники, как Александр Петров - председатель попечительского совета местной общественной организации инвалидов "Фаворит плюс". Он всегда нам помогает, с каким бы вопросом ни обратились. И транспорт нам дает, и устраивает праздники для наших юбиляров, и адресную помощь оказывает. Низкий ему за это поклон.

Для представителей финской ассоциации инвалидов любопытным оказался опыт работы общественной организации "Фаворит плюс". Когда-то ее создали, чтобы обеспечить инвалидам условия для занятий спортом. В то время основная поддержка оказывалась футбольной команде. Но со временем желающих заниматься спортом становилось больше. Увеличивалось и количество видов спорта, заниматься которыми "Фаворит плюс" может предложить людям с ограничениями по здоровью.

Евгений Мокрецов, исполнительный директор "Фаворит плюс" Так получилось, что помимо организации тренировок и выездов на соревнования, мы начали заниматься совершенно разными проблемами наших спортсменов: от помощи в сборе документов и организации похода к врачу до каких-то бытовых вопросов. Потом стали обращаться не только члены "Фаворит плюс". Ну не можем же мы отказать в помощи? Наша организация давно перестала быть только спортивной. Любая волонтерская помощь, будь помочь колясочнику спуститься с 5 этажа на улицу, помыть окна, сопроводить в соцслужбы, найти транспорт, все это к нам.

"Фаворит плюс" взяла на себя и организацию сентябрьской поездки выборжцев в школу для детей-инвалидов в Хельсинки.

Говорят, сотрудничество, которое было налажено между обществами инвалидов Выборга и Финляндии в начале 90-х, приносило большую пользу обеим сторонам. Сейчас представители двух стран договорились возобновить былую дружбу, чаще общаться и поддерживать друг друга.