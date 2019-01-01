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Сегодня, 12:01

Общегородская зарядка пройдет на Красной площади в пятницу

Общегородская зарядка «Выборгский шейк», посвященная Всемирному дню без табака, пройдет в пятницу на Красной площади.

Проведут ежегодное мероприятие активисты подростково-молодежного клуба "Roxy", а помогут им профессиональные тренеры из фитнес-клуба KVADROФИТ. Они проведут для участников зарядки силовую тренировку. 
Начнётся "Выборгский шейк" в 15 часов.

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