Общегородская зарядка пройдет на Красной площади в пятницу

Общегородская зарядка «Выборгский шейк», посвященная Всемирному дню без табака, пройдет в пятницу на Красной площади.

Проведут ежегодное мероприятие активисты подростково-молодежного клуба "Roxy", а помогут им профессиональные тренеры из фитнес-клуба KVADROФИТ. Они проведут для участников зарядки силовую тренировку.

Начнётся "Выборгский шейк" в 15 часов.