Обращение губернатора Ленинградской области по случаю Дня памяти и скорби​

Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Ленинградской области!

Нет в нашем регионе и во всей стране семьи, где не вспоминали бы с великой болью о 22 июня – дне начала Великой Отечественной войны.

Потеря родных, самых дорогих людей, невероятные тяготы и лишения военных лет: для наших отцов, дедов и прадедов время навсегда разделилось на "до" и "после" войны.

Миллионы жизней были отданы за свободу и независимость нашей Родины, во имя будущего.

Мы стремимся помнить каждого, кто пал смертью храбрых на поле брани и кто стал жертвой войны – погиб в блокадном Ленинграде, на оккупированных территориях, в тылу, кто приближал час Великой Победы, но не дожил до неё.

Уверен, что наши дети и внуки, все последующие поколения будут не менее бережно относиться к истории народного подвига, к памяти о погибших. Ведь для каждого Великая Отечественная война – это не только страницы в учебнике, фильмы, книги, это, прежде всего, личная история, история семьи, в которой были настоящие герои, отдавшие жизнь за Отчизну, за свой дом, своих близких.

Вечная память павшим в Великой Отечественной войне! Вечная слава защитникам Отечества!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко