Обращение губернатора Ленобласти по случаю Дня памяти Тихвинской иконы Божией Матери

Дорогие друзья!

9 июля мы отмечаем День памяти Тихвинской иконы Божией Матери.

На протяжении веков судьба иконы была тесно связана с историей России, с выдающимися ратными подвигами её защитников, важнейшими процессами объединения, сплочения страны.

С момента своего возвращения в Тихвинскую обитель, 15 лет тому назад, чудотворная икона влечёт к себе огромное число верующих, паломников, стремящихся приобщиться к этой великой святыне нашего народа.

Процесс восстановления и развития Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря придал особый импульс и развитию города Тихвина как одного из важных центров духовной жизни страны.

В этот знаменательный день хочу передать самые сердечные поздравления духовенству и православным верующим, жителям Тихвина и Тихвинского района.

И пусть всегда Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери остаётся важнейшим символом единства нашего Отечества, духовным ориентиром, вдохновляющим на самые светлые помыслы и дела. С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко