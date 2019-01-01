Областные телевизионные сети готовы к «цифре»

Предприятия кабельного телевидения Ленинградской области обеспечат плавный переход на цифровое телевещание.

Соглашение о взаимодействии подписали губернатор 47 региона Александр Дрозденко и председатель некоммерческой ассоциации "Областные телевизионные сети" Наталья Суконкина в рамках ПМЭФ.

"Согласованная совместная работа региона и операторов "Областных телевизионных сетей" по модернизации оборудования позволит жителям при переходе на цифровое вещание смотреть любимые передачи, не заботясь о приобретении антенн и приставок", – подчеркнул Александр Дрозденко.

Сети кабельных операторов, входящих в ассоциацию "Областные телевизионные сети", подготовились к переходу на "цифру": установили специальное оборудование, чтобы предоставление услуг абонентам оставалось непрерывным, вне зависимости от того, поддерживают ли их телевизоры стандарт DVB-T2 или нет. К тому же, у абонентов появится возможность выбора цифрового либо адаптированного аналогового сигнала.