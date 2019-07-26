О реконструкции моста возле Выборгского судостроительного завода

Масштабная реконструкция аварийного путепровода на Приморском шоссе - у Выборгского судостроительного завода - займёт более 7 месяцев. Проектная документация готовится к госэкспертизе. Правда, пока договориться даже с представителями местной власти и общественниками у проектировщиков получается с трудом. Чтобы учесть интересы всех сторон, в администрации Выборгского района провели рабочее совещание...