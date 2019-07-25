О поддержке НКО с социальной направленностью

Ленинградская область поддерживает некоммерческие организации, деятельность которых направлена на решение социально значимых задач.

В этом году на средства из областного бюджета Совет ветеранов Выборгского района реализует проект "Кадеты – наследники победителей, достойные их преемники". С инициативой участвовать в конкурсе вышли ветераны УМВД и коллектив школы № 8. В рамках проекта кадеты полицейской направленности и их наставники намерены собирать исторические материалы, проводить познавательные поездки, церемонии посвящения в кадеты, делиться наработанным опытом с другими школами.