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Сегодня, 11:42

О господдержке сельского хозяйства

Заготовку кормов и уборку урожая активно ведут аграрии Ленинградской области. Высоким объемам благоприятствовала майская погода. На сегодня сена и сенажа уже заготовлено 90% от плана. Как подчеркнул председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, урожайность превышает показатели прошлого года...
 

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