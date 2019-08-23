О господдержке сельского хозяйства

Заготовку кормов и уборку урожая активно ведут аграрии Ленинградской области. Высоким объемам благоприятствовала майская погода. На сегодня сена и сенажа уже заготовлено 90% от плана. Как подчеркнул председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, урожайность превышает показатели прошлого года...

