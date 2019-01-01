О чем договорились руководители морских портов в Приморске и Ростоке

Приморский универсально-перегрузочный комплекс и Морской порт Росток рассматривают возможности организации морских перевозок балкерных грузов.

В рамках ПМЭФ соглашение о стратегическом партнерстве подписали генеральный директор ООО "Приморский УПК" Андрей Сизов и генеральный директор Морского порта Росток (Германия) доктор Гернот Теш.

Представители российского и немецкого портов совместно разрабатывают технико-экономическое обоснование организации морских перевозок балкерных грузов. Для этого проводится технический аудит создаваемой и существующей морской и железнодорожной инфраструктуры на подъездах к портовым комплексам в Приморске и Ростоке.В морском порту Приморск реализуется проект строительства универсального глубоководного портового комплекса и создания соответствующей транспортной инфраструктуры. В результате появится порядка трёх тысяч новых рабочих мест. В морском порту Росток ведутся работы по углублению подходного канала и акватории порта для организации приема крупнотоннажных судов из России.