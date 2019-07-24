ОСК претендует на строительство четырёх СПГ-ледоколов

Объединенная судостроительная корпорация хочет построить четыре ледокола на СПГ, приобретаемые компанией "НОВАТЭК" за 60 млрд рублей. Об этом сообщает korabel.ru. Президент корпорации Алексей Рахманов предлагает для строительства мощности Выборгского судостроительного завода, Балтийского завода и завода "Северная верфь" либо кооперацию с финской судоверфью Helsinki Shipyard Oy.

СПГ-ледоколы должны быть сданы заказчику в 2024 году. Ранее планировалось, что их будут строить на дальневосточных мощностях.