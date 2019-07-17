Новый порядок оплаты вывоза мусора разрабатывают для россиян

В правительстве РФ рассматривают возможность рассчитывать стоимость по количеству баков, установленных на контейнерной площадке, а не по нормативам, которые действуют сейчас. По мнению инициаторов проекта, этот метод позволит сделать оплату коммунальной услуги более справедливой. Напомним, в Ленинградской области реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в апреле. Первым ее начал реализовывать Приозерский район; 1 июня подключился Выборгский. Благодаря многократным обсуждениям вопроса в правительстве региона удалось снизить первоначальный тариф. Сейчас он составляет 5,99 руб. с квадратного метра жилплощади для жителей многоквартирных домов; 354, 11 руб. - для домовладений.