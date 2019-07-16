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Сегодня, 11:10

Новая выставка в галерее "ЗнакЪ"

В галерее "ЗнакЪ" экспонируется выставка живописи, акварели и графики Санкт-Петербургского союза художников-педагогов "Выборгский пленэр".
С творчеством петербургских художников может познакомиться выборгский зритель. Здесь представлено 47 произведений, выполненных в разных материалах и техниках. 
Официальное открытие выставки и творческая встреча с художниками состоится в пятницу, 19 июля, в 15.00.
Напомним, галерея "ЗнакЪ" располагается в помещении филиала городской библиотеки на ул. Спортивной, 10.

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