Новая выставка в галерее "ЗнакЪ"

В галерее "ЗнакЪ" экспонируется выставка живописи, акварели и графики Санкт-Петербургского союза художников-педагогов "Выборгский пленэр".

С творчеством петербургских художников может познакомиться выборгский зритель. Здесь представлено 47 произведений, выполненных в разных материалах и техниках.

Официальное открытие выставки и творческая встреча с художниками состоится в пятницу, 19 июля, в 15.00.

Напомним, галерея "ЗнакЪ" располагается в помещении филиала городской библиотеки на ул. Спортивной, 10.