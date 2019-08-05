Николай Валуев отметил достижения выборгских спортсменов

Праздник «Фаворит и кинофестиваль», посвящённый Дню физкультурника, прошел в Выборе. Гостем и активным участником праздника стал депутат Госдумы РФ, бывший боксер-профессионал Николай Валуев.

Выборгские спортсмены, тренеры и любителей активного образа жизни встретились на "Авангарде" на празднике "Фаворит и кинофестиваль". Он ежегодно проходит в дни фестиваля "Окно в Европу" в канун Дня физкультурника.

По традиции праздник "Фаворит и кинофестиваль" проходит ярко и шумно, с торжественным шествием, именитыми гостями и парадными речами. Но главные его герои – конечно, спортсмены и энтузиасты спорта. В этот день благодарственные письма от администрации Выборгского района зам.главы администрации Владимир Рошкович и председатель общественной организации "Фаворит Выборг" Александр Петров вручили всем, кто внес весомый вклад в развитие спорта.

Александр Петров выразил благодарность выборжцам, благодаря которым в городских дворах появляются спортивные комплексы, а спорт и ЗОЖ становятся доступнее горожанам. Он также отметил, что участники кинофестиваля - актеры, кинорежиссеры, каскадеры - свсегда с удовольствием принимают приглашение поучаствовать в спортивном празднике "Фаворита". Одним из первых выборгских спортсменов чеествовал выдающийся российский актер Вячеслав Тихонов.

А Паралимпийскому чемпиону Алексею Тумакову благодарность Совета Федерации Федерального собрания РФ вручил лично специальный гость праздника Николай Валуев.

Николай Валуев, Депутат Государственной думы РФ Выборг по праву считается спортивной столицей Ленобасти. Сегодня сюда приехали чемпионы мира и по фехтованию, и по джиу-джитсу, по боксу. Это настоящий спортивный фестиваль. Рад, что он проходит каждый год и есть люди, которые его поддерживают. Это очень важно. Сегодня чествовали ветеранов спорта. Я уже говорил, что должна быть преемственность. Молодые должны тянуться за ветеранами, а ветеранам, которые когда-то стояли на пьедестале, важно видеть успехи молодых спортсменов, гордиться ими.

Кстати, Николай Валуев заявил, что очень любит такие праздники, рад быть здесь гостем.

Николай Валуев, Депутат Государственной думы РФ Сожалею, что до сих пор бывал только проездом в Выборге. Тем более, здесь на фестивале получила приз картина, в которой я сыграл роль. Сейчас очень хочется вернуться сюда еще раз и побыть подольше.

После тожественной части с показательными боями выступили молодые боксеры и фехтовальщики. А восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Павел Коржавых провел "Зарядку с чемпионом". Тут же на стадионе все желающие "сертифицировать" свою физическую форму испытали себя в сдаче норм ГТО. А 12 команд от предприятий города сразились в легкоатлетической эстафете, перетягивании каната, пулевой стрельбе, футболе, прыжкам в длину. Кстати, лучший результат показала команда Выборгского судостроительного завода.