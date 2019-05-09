Нетрезвых водителей будут ловить на выборгских дорогах 11 мая

Профилактическая операция «Нетрезвый водитель» пройдет на дорогах Выборгского района 11 мая.

В рамках "сплошной" проверки сотрудники ДПС будут останавливать транспортные средства и оценивать состояние каждого водителя. При наличии оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, его отправят на освидетельствование.

Инспекторы ГИБДД напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное подобное нарушение грозит уголовная ответственность.