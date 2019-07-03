Непонятый город

Выборг. Почему бы не сказать, что сегодня этот город – звезда экрана и газетно – журнальных статей. Про него пишут, говорят, спорят, обсуждают. В него вкладывают средства, но в то же время он имеет массу проблем. Город с непростой судьбой и неоднозначной историей.

Город, который строили шведы, немцы, финны, русские. Город, несколько раз менявший подданство. Торговый центр в средние века, захолустье Российской империи, культурный и торговый центр Финляндской республики, закрытый город на западных рубежах СССР, сегодня открытый город, ожидающий стать туристической меккой…

Выборг поистине уникален. Идя по своему пути, он вобрал и сохранил в себе дух и черты всех поколений тех, кто здесь жил. Это витает в воздухе. Это чувствует каждый, кто сюда приезжает. Но тем не менее всегда рождаются два вопроса: что делать и что посмотреть?...Кроме Выборгского замка. Обычно в этот короткий список включали еще Часовую башню и Монрепо. Но сейчас эти объекты сняты с повестки дня, да и сам Замок находится на "операционном столе". Так что же можно предложить, да и можно ли что-нибудь? Безусловно, средние века тема интереснейшая и здесь, в Выборге, прекрасно представленная. У нас есть и рыцари и рыцарские турниры, и средневековые лавки, и не менее старые погребки. Но этим не ограничивается то, что город может предложить приезжим.

Чтобы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО побывать в Выборге, необходимо задействовать свое воображение. Почитать немного выборгской истории, посмотреть старые фотографии (в сети их великое множество). И потом, приехав на наши мощеные улицы представить, как это было. Ведь многое из того что запечатлено на снимках сохранилось и по сей день. Например руины (да, немного грустное слово) кафедрального собора.

Представьте себе, что вы стоите там, где по преданию покоится прах Микаэля Агриколы (его бюст находится у собора Петра и Павла). Можно пройти по Крепостной улице около Почты и увидеть стоящий в парке Кафедральный собор из красного кирпича, услышать, доносящиеся оттуда звуки органа. И в этот же момент краем глаза уловить, как по Крепостной, бывшей Екатериненской улице, на белом коне гарцует статный русский офицер Маннергейм.

В то же самое время с балкона Губернаторского дома, нынешнего Совета депутатов, на вас смотрит, погибший от рук террориста, генерал – губернатор Бобриков.

Если пройти чуть дальше, по той же Крепостной, то можно полюбоваться на шедевр уже советской архитектуры – бывший ресторан "Север". Он был построен к Олимпиаде 1980 года и считался в советское время элитным заведением, а в небольшом пруду, прямо внутри здания, плавали лебеди (мы привыкли придавать забвению советское прошлое, но и в нем были свои шедевры. Кстати, гостиница "Дружба", которая стоит на месте средневекового кладбища, также советский проект). Вверх от ресторана ведет тропа, которая по тем же советским проектам, должна была стать шикарной лестницей (сделано было три первых ступени).

Немного усилий и вы на Батарейной горе, некогда парке отдыха. Здесь, кроме панорамы города с необычного ракурса вы увидите водонапорную башню. Это 30 – е годы прошлого века. Представьте, что внутри башни до сих пор находятся резервуары на 2 миллиона кубометров воды, а на одной из внутренних стен башни сохранился след от прямого попадания танкового снаряда. Когда – нибудь и эту башню откроют как туристический объект.

То, что вы прочли, лишь малая часть не средневековой истории Выборга. И таких частей великое множество. В этом маленьком эссе мы специально не упомянули известные моменты и известных персон прошлого (Ульберг, Аалто, Сибелиус, Коллонтай, мадам де Сталь), которые так или иначе были связаны с Выборгом.

Теперь о том, что же в Выборге делать. Выборг – сам по себе город интимный и, наверное, шумные клубы (хотя и такие здесь есть) смотрелись бы немного нелепо. Здесь хорошо посидеть в вечернем кафе, глядя на мягко освещенный парк, либо побывать в историчных ресторанах, которых здесь есть несколько.

На единственном, оставшемся от городских защитных укреплений бастионе, можно посетить Выставочный центр "Эрмитаж" или археологический музей. Или отобедать в гостиничном ресторане, находящемся в здании, которое построила для себя в 1920 – е года, ни много ни мало, редакция выборгской газеты. Вечером, подарив своей спутнице букет цветов, можно отправится на границу старого города в интерьеры средневекового ресторана…

Разнообразие провинциального города, но, по сути своей, интимное разнообразие здесь найти можно. Другое дело, что до сей поры информации было крайне мало. Поэтому сейчас мы начнем выкладывать на наших страницах интересные истории, интересные маршруты, примечательные события, "вкусные" рестораны и кафе, в общем все, что касается Выборга современного, но с оглядкой на Выборг прошлого.