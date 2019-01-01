Неделю предпринимательства откроют женские проекты

В Ленинградской области стартовала Неделя предпринимательства. Каждый день будет посвящен конкретному бизнес-направлению.

Ключевым событием региональной Недели предпринимательства станет конкурс "Бизнес-признание". Номинацией первого дня станет "Лучший женский проект". Для участниц подготовлена деловая программа: в рамках нетворкинга за чашкой чая они смогут обменяться контактами, завязать деловые знакомства, а также посетить тренинг по профилактике эмоционального выгорания.

Кроме этого, ежедневно, в течение недели предприниматели региона будут бороться за звание лучших ещё в шести в номинациях: "Проект в сфере здорового образа жизни", "Бизнес в сфере нестационарной торговли", "Стартап в сфере производства сувениров", "Экофермер", "Бизнес в сфере развития комфортной городской среды", "Бизнес в сфере экологии". Победители в каждой номинации будут награждены грантами в форме субсидий.

Помимо конкурсных мероприятий, в рамках Недели предпринимательства состоятся мастер-классы и тренинги, квесты, круглые столы, деловые игры. Принять участие в них смогут все желающие.

Добавим, в Ленинградской области более четверти всех предпринимателей – женщины. 60% из них занимаются социальным бизнесом в сфере образования, социального и медицинского обслуживания. Региональная программа поддержки женского бизнеса предусматривает тренинги и специальные образовательные программы, субсидии, льготные микрозаймы.