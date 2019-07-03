Не забудьте поздравить дорожных инспекторов!

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД России. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году. Позже страна присоединилась к Международной конвенции о дорожном движении, а в 1961-м стали действовать первые единые правила дорожного движения. С тех пор количество единиц автотранспорта значительно возросло. А значит, и работы у сотрудников ГИБДД прибавилось...