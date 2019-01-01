Не стало замечательного экскурсовода Ирины Петруши

Печальная новость: умерла Ирина Петруша. Она была одним из лучших экскурсоводов не только по Выборгу и Санкт-Петербургу, но и в масштабах всего Северо-Запада России и Скандинавии. Как говорят её коллеги и слушатели, благодаря глубине своих знаний, эрудиции и широте кругозора Ирина Григорьевна умела преподнести информацию увлекательно, с изысканным юмором и в то же время со свойственной ей деликатностью и обаянием. На её экскурсиях неизменно собиралось наибольшее количество слушателей.

Почтить память Ирины Петруши и проститься с ней можно 14 июня в 11:45 в Спасо-Преображенском соборе.