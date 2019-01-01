Названы пять претендентов на звание столицы Ленобласти в 2020 году

В состязания за право называться в 2020 году столицей Ленинградской области участвуют пять городов. Заявки подали Всеволожск, Ивангород, Луга, Тосно и Сосновый Бор. Результаты конкурса по традиции будут объявлены в августе - в ходе празднования 92-й годовщины образования региона. В этом году день рождения региона пройдёт в Бокситогорске.

Напомним, согласно положению о конкурсе "Столица Ленинградской области", на территории города - столицы Ленинградской области организуются не только мероприятия, связанные с праздничными днями, но и заседания регионального правительства. Победитель получает и дополнительное финансирование на подготовку событий. Город, признанный победителем конкурса, будет наделен статусом столицы Ленинградской области на один год, но может получать его не чаще чем раз в 10 лет.