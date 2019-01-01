Названы победители конкурса "Окно в Интернет"

VII Конкурс короткометражного кино «Окно в Интернет» завершился. Подведены итоги.

В творческом соревновании принимали участие игровые, документальные и анимационные фильмы, а также музыкальные клипы. На награды претендовало 214 работ.

В результате зрительского голосования на сайте фестиваля "Окно в Европу" победил документальный фильм "Дом колышущихся сосен" автора из Чебоксар Алекса Плата. Десятилетний мальчик-спортсмен рассуждает о физическом и духовном развитии, об отказе от виртуального мира в пользу реального. Вместе со своим учителем он тренируется для достижения победы - победы над самим собой.

Выбор профессионального жюри пал на музыкальный клип. Работа Александры Харитоновой и Марии Ермолаевой на песню "Мы сегодня дома" группы "Хадн дадн" стала победителем с формулировкой "За безграничные возможности наивного искусства".

Авторы фильмов-победителей приглашаются для участия в XXVII Фестивале российского кино "Окно в Европу", который пройдет в Выборге со 2 по 8 августа.