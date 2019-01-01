Надругавшиеся над пенсионеркой мигранты подозреваются еще в одном преступлении

В Выборгском следственном отделе продолжается расследование уголовного дела об изнасиловании.

ЧП произошло в одном из садоводств в районе поселка Рощино в мае. На 70-летнюю женщину напали, когда она собирала хворост в лесу. Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемых - двоих граждан Узбекистана. По предварительным данным, злоумышленники хотели ограбить женщину, избили её, а после того, как она потеряла сознание, изнасиловали.

Обвиняемые признались в совершении преступления. Как рассказали в Следственном отделе по г. Выборгу, в настоящее время устанавливается их причастность к ещё одному - аналогичному преступлению. Собирается доказательная база в отношении подозреваемых, после этого материалы дела будут переданы в суд.