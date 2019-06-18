На заседании ВООПИК в Выборге обсуждали капремонт

Вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов в Выборге, по-прежнему остаются на повестке дня. На очередное открытое заседание местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры пригласили представителей подрядных организаций, проводивших работы, и авторов проекта. К ним у руководителей выборгской администрации и общественников накопилось немало претензий.