На улице Уральской в Выборге начали ремонтировать дорогу

Сразу на две улицы в Северном поселке Выборга пришел праздник: на Уральской и Октябрьской начали ремонт дороги

С наступлением тепла в Выборге начался ремонт дорог. Техника уже во всю работает на улицах Уральской и Октябрьской. На данный момент заканчивают снимать верхний слой старого асфальтового покрытия.

Вероятно, в ближайшее время можно ожидать и асфальтоукладки. Хотя по контракту дорожная компания должна завершить работу до 1 августа. Аналогичный контракт заключен и на ремонт дорожного полотна на ул.Михайловской.

Напомним, в этом года в Выборге запланировано отремонтировать 9 дорог на суммбу свыше 70 миллионов рублей.